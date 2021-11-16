Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о введении в России паспорта болельщика (Fan ID), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, Fan ID - это «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования», то есть электронный документ, позволяющий идентифицировать зрителя или участника турнира «в целях обеспечения безопасности».
Кроме того, законопроект будет регламентировать вопросы оформления и учёта Fan IA, а также отказа в оформлении или блокировке карты. Также документ закрепляет за российским правительством право определения официальных спортивных соревнований, для посещения которых гражданам понадобится персонифицированная карта.
Впервые Fan ID появился в России в рамках проведения Кубка конфедераций в 2017 году. Карта позволяла болельщику не только посещать матчи, но и давала право на бесплатный проезд между городами, где проходили соревнования. Благодаря Fan ID иностранцы могли въехать в Россию без необходимости оформлять визу.
Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что предложение ввести Fan ID на хоккейных матчах требует дополнительной проработки, сообщает RT.
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