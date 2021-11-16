Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID

Согласно документу, Fan ID - это «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования», то есть электронный документ, позволяющий идентифицировать зрителя или участника турнира «в целях обеспечения безопасности».

Кроме того, законопроект будет регламентировать вопросы оформления и учёта Fan IA, а также отказа в оформлении или блокировке карты. Также документ закрепляет за российским правительством право определения официальных спортивных соревнований, для посещения которых гражданам понадобится персонифицированная карта.

Впервые Fan ID появился в России в рамках проведения Кубка конфедераций в 2017 году. Карта позволяла болельщику не только посещать матчи, но и давала право на бесплатный проезд между городами, где проходили соревнования. Благодаря Fan ID иностранцы могли въехать в Россию без необходимости оформлять визу.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что предложение ввести Fan ID на хоккейных матчах требует дополнительной проработки, сообщает RT.

