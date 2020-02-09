Правительство поручило ФАС проверить аптеки с дорогими масками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аптеки, в которых продают маски и противовирусные препараты по завышенным ценам в период распространения коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«ФАС пойдет сейчас с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», - заявила политик.