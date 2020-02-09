Правительство поручило ФАС проверить аптеки с дорогими масками
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аптеки, в которых продают маски и противовирусные препараты по завышенным ценам в период распространения коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«ФАС пойдет сейчас с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», - заявила политик.
ФАС отметила наибольший рост оптовых цен на маски и противовирусные препараты в декабре 2019 года - январе 2020 года. Так, подорожание зафиксировано в аптеках Адыгеи (на 1566,7%) и Дагестана (на 650%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Москве и Московской области (на 522%), приводит данные РИА Новости.
Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала распространение заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения. По всему миру число зараженных превысило 37,5 тысячи, умерли 813 человек, 2152 пациента выздоровели. В России первые два случая коронавируса были выявлены у граждан КНР в Забайкальском крае и Тюменской области. Новых случаевзаболевания на территории РФ не зареистрировано.
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