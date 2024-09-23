Правительство поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри

Движение чайлдфри в России нужно запретить на законодательном уровне, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко 18 сентября. Она отметила, что движение, которое подразумевает полный отказ от детей, не вписывается в формат традиционных ценностей страны. Она также считает, что движение феминизм утратил свою актуальность сегодня, так как в современных реалиях превратился в необоснованное противостояние против мужчин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию с возможным запретом в России движения чайлдфри. Всё, что мешает увеличению рождаемости в России, должно исчезнуть, подчеркнул он, передает «Радиоточка НСН».

