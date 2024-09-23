Правительство поддержало запрет пропаганды идеологии чайлдфри
Правительство концептуально поддержало законопроект, предлагающий запретить пропаганду идеологии чайлдфри, говорится в заключении.
При этом было рекомендовано доработать документ. Так, предлагается уточнить понятие «отказ от деторождения». В правительстве подчеркнули, что нужно учитывать случаи, когда отказ от рождения детей обусловлен религиозными причинами или является вынужденным в случае медицинских показаний или изнасилования.
Движение чайлдфри в России нужно запретить на законодательном уровне, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко 18 сентября. Она отметила, что движение, которое подразумевает полный отказ от детей, не вписывается в формат традиционных ценностей страны. Она также считает, что движение феминизм утратил свою актуальность сегодня, так как в современных реалиях превратился в необоснованное противостояние против мужчин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию с возможным запретом в России движения чайлдфри. Всё, что мешает увеличению рождаемости в России, должно исчезнуть, подчеркнул он, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru