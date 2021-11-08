Правительство поддержало законопроект об отмене техосмотра
Правительство поддержало предложенный «Единой Россией» законопроект об отмене техосмотра, сообщает ТАСС.
Поправки не затронут таксистов, перевозчиков пассажиров и граждан, пользующихся личным транспортом в служебных целях. Им необходимо будет пройти техосмотр при постановке на учет, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при смене владельца.
«Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях», - отмечается в сообщении.
В правительстве предложили поправить законопроект в соответствии с нормами Договора о Евразийском экономическом союзе. Ранее профильный комитет Госдумы по транспорту уже рекомендовал принять законопроект в первом чтении.
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