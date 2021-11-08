Правительство поддержало законопроект об отмене техосмотра

«Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях», - отмечается в сообщении.

В правительстве предложили поправить законопроект в соответствии с нормами Договора о Евразийском экономическом союзе. Ранее профильный комитет Госдумы по транспорту уже рекомендовал принять законопроект в первом чтении.