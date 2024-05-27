Правительство поддержало с подаботкой право МВД выдворять иностранцев без суда
Правительство России поддержало законопроект, который позволит органам внутренних дел принимать решение о депортации иностранных граждан из страны, однако документ нуждается в доработке. Соответствующий отзыв опубликован в думской электронной базе.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — указано в тексте.
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Авторы законопроекта не учли, что в ситуациях, указанных в статьях 36 и 38 статьи 4.1 КоАП, решение о замене административного выдворения за пределы страны на другие виды административных наказаний принимает суд.
В отзыве также подчеркивается, что при случае внесения поправок и устранения замечаний, которые указаны в документе, кабинет министров поддержит принятие законопроекта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru