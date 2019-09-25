Правительство поддержало идею о запрете клеток в судах

Как напоминает RT, соответствующий законопроект в середине ноября 2018 года группа российских сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы. Член Совета Федерации Андрей Клишас выступил в качестве соавтора инициативы. Он подчеркнул, что присутствие в зале заседания подобных конструкций затрудняет общение подозреваемого с адвокатом, а также вызывает негативную реакцию со стороны общества. РИА ФАН отмечает, что председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Госдума дума не отказывается от предложения о запрете использования в судах защитных кабин, в том числе металлических клеток, однако законопроект требует доработок.

