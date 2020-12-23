Правительство планирует к концу 2024 года создать больше миллиона новых мест в школах

Более миллиона новых мест появится в российских школах к концу 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на совместном заседании Госсовета РФ и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

О возможностях нацпроектов для школьников расскажут на уроке

Вице-премьер отметила, что новые места будут созданы, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее сегодня Голикова также сообщила, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в 11 регионах России отмечен естественный рост населения.

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваРождаемостьШкола
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