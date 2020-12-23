О возможностях нацпроектов для школьников расскажут на уроке

Министерство просвещения РФ, АНО «Национальные приоритеты» и группа компаний «Просвещение» запустили на платформе «Российской электронной школы» урок на тему «Национальные проекты России», говорится в пресс-релизе АНО «Национальные приоритеты».



В увлекательной форме школьники узнают о том, какие национальные цели стоят перед страной, какие нацпроекты их реализуют и какие возможности нацпроекты дают детям.

«Мы считаем важным, чтобы дети сами знали о них и даже могли бы помочь узнать о них дома своим родителям», - сказала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Урок знакомит детей с пятью национальными целями и тринадцатью нацпроектами, показывает их взаимосвязь и как они осуществляются. Интерактивная часть поможет детям в возрасте 10-15 лет научиться пользоваться возможностями нацпроектов. Урок открыт для всех желающих.

«Школьники сегодня – инициативны и очень конструктивны, мы видим их стремление быть частью активного общества, поддерживаем и разделяем его», - добавил президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Государственная образовательная платформа «Российская электронная школа» - это портал, где собраны интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс.

АНО «Национальные приоритеты» создано правительством России 30 ноября 2019 года с целью повышение информированности граждан о возможностях и результатах нацпроектов.

