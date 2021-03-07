Правительство отвергает планы об увеличении пенсионного возраста

Кабмин России не обсуждает очередное увеличение пенсионного возраста, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Там заверили, что никакие подобные изменения не планируются, а в правительстве «нет рабочей группы по пенсиям».

В Госдуме ответили Рашкину по поводу повышения пенсионного возраста

Ранее официальный представитель Кремля опроверг заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который предостерег россиян о возможном повышении пенсионного возраста после сентябрьских выборов 2021 года.

Депутат Сергей Миронов на брифинге НСН заявил, что оснований для пенсионной реформы не было.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионеры
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