Правительство отвергает планы об увеличении пенсионного возраста

Ранее официальный представитель Кремля опроверг заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который предостерег россиян о возможном повышении пенсионного возраста после сентябрьских выборов 2021 года.

Депутат Сергей Миронов на брифинге НСН заявил, что оснований для пенсионной реформы не было.

