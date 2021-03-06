В Госдуме ответили Рашкину по поводу повышения пенсионного возраста

«Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается», - отметил Володин.

Ранее официальный представитель Кремля опроверг заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который предостерег россиян о возможном повышении пенсионного возраста после сентябрьских выборов 2021 года.

Ранее депутат Сергей Миронов на брифинге НСН заявил, что оснований для пенсионной реформы не было.

«Вообще не нужно было повышать пенсионный возраст. Не было ни экономических, ни социальных, а уж тем более политических оснований для этого. Люди этого не простят никогда, потому что их обманули. Человек должен завтра пойти на пенсию, а ему сказали еще пять лет пахать. Хорошо, если пахать, потому что сейчас его возьмут и первого уволят, и он останется без средств к существованию», - заявил он.

