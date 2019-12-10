Правительство отложило четырехдневную рабочую неделю в долгий ящик
Введение в России четырехдневной рабочей недели откладывается на неопределенный срок, пишут «Известия». Вопрос о четырехдневке должен был быть рассмотрен еще в ноябре на заседаниях рабочих групп трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, однако времени для него так и не нашлось из-за высокой загруженности.
«Новая дата консультаций не назначена — она будет определена с учетом готовности социальных партнеров», — заявили изданию в секретариате РТК.
При этом, отмечает Ura.ru, эксперты неоднократно заявляли, что в России в ближайшее время четырехдневную рабочую неделю не введут, так как воплотить ее без экономических потерь пока невозможно.
Ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что сокращение рабочего времени в ближайшее время станет мировым трендом, однако в России все обстоит с точностью до наоборот.
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