Правительство отложило четырехдневную рабочую неделю в долгий ящик

«Новая дата консультаций не назначена — она будет определена с учетом готовности социальных партнеров», — заявили изданию в секретариате РТК.

При этом, отмечает Ura.ru, эксперты неоднократно заявляли, что в России в ближайшее время четырехдневную рабочую неделю не введут, так как воплотить ее без экономических потерь пока невозможно.

Ранее в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что сокращение рабочего времени в ближайшее время станет мировым трендом, однако в России все обстоит с точностью до наоборот.

