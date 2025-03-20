Правительство определило порядок выплат ветеранам к 80-летию Победы

Правительство России утвердило порядок единовременных выплат ветеранам и труженикам тыла в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как следует из опубликованного постановления, выплаты будут произведены в апреле-мае 2025 года.

Финансовая поддержка предусмотрена для граждан, проживающих на постоянной основе в России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, отмечает RT. Размер выплаты составит 80 тысяч рублей для участников войны, их вдов и бывших малолетних узников концлагерей. Труженикам тыла и ряду других категорий ветеранов полагается по 55 тысяч рублей.