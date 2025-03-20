Правительство определило порядок выплат ветеранам к 80-летию Победы

Правительство России утвердило порядок единовременных выплат ветеранам и труженикам тыла в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как следует из опубликованного постановления, выплаты будут произведены в апреле-мае 2025 года.

Финансовая поддержка предусмотрена для граждан, проживающих на постоянной основе в России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, отмечает RT. Размер выплаты составит 80 тысяч рублей для участников войны, их вдов и бывших малолетних узников концлагерей. Труженикам тыла и ряду других категорий ветеранов полагается по 55 тысяч рублей.

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Согласно постановлению, если человек имеет право на выплату по нескольким основаниям, сумма назначается по категории с наибольшим размером. Назначение производится автоматически. В случае отсутствия у органов необходимых данных, гражданин сможет подать заявление с подтверждающими документами.

При этом предусмотрена возможность перерасчета: если получатель получил меньшую сумму, но позже подтвердил право на более высокую, ему будет доплачена разница. Выплаты осуществляют Социальный фонд России и другие уполномоченные структуры, передает «Радиоточка НСН».

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