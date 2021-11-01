Правительство обязало участников совещаний предъявлять QR-код или ПЦР-тест
В аппарате кабинета министров Российской Федерации введены дополнительные требования к проведению совещаний в очном формате из-за опасности распространения коронавируса. Участникам разрешено присутствовать на них только при предъявлении документального подтверждения сделанной прививки или отсутствия заболевания.
Об этом информирует пресс-служба правительства. Таким образом, перед началом совещания его участники отныне должны предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ с подтверждением, что заболевание перенесено.
Как сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, уровень вакцинации среди сотрудников аппарата уже больше 80%. По оценке Белякова, ориентировочно такой же показатель достигнут и среди сотрудников всех федеральных органов власти.
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