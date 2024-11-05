Правительство не поддержало проект об упрощении получения российского гражданства
Российское правительство отказалось от поддержки законопроекта, предлагающего разрешить получение гражданства ранее отказавшимся от него и не проживающим постоянно на территории России лицам. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что законопроект не учитывал прописанные в федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» требования, а именно связь лица, ходатайствующего о приеме в гражданство России, с государством.
В отзыве указано, что льготные условия для получения гражданства указанными лицами не подкреплены убедительными обоснованиями. Кроме того, в пояснительной записке к документу не дается оценка последствий принятия федерального закона, в частности, социально-экономических.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что с начала 2024 года свыше 3300 иностранных граждан, которые участвовали в спецоперации России на Украине, получили российское гражданство. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru