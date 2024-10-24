Сын Виктора Януковича Александр получил российское гражданство

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство России, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные госреестра.

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Александр владеет компанией, зарегистрированной 10 лет назад в Петербурге. В 2024 году налоговая внесла изменения, согласно которым, учредитель Янукович-младший является гражданином РФ. Однако ранее он указывался как гражданин Украины.

Ранее стало известно, что имущество бывшей резиденции Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом передано в госсобственность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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