Сын Виктора Януковича Александр получил российское гражданство

Александр владеет компанией, зарегистрированной 10 лет назад в Петербурге. В 2024 году налоговая внесла изменения, согласно которым, учредитель Янукович-младший является гражданином РФ. Однако ранее он указывался как гражданин Украины.

Ранее стало известно, что имущество бывшей резиденции Виктора Януковича «Межигорье» под Киевом передано в госсобственность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







