Правительство не поддержало повышение штрафа за умышленную порчу паспорта РФ
Правительство России не поддержало законопроект, предполагающий повышение размера штрафа за умышленные порчу или уничтожение паспорта РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Автором инициативы является вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который предложил ужесточить действующее наказание за умышленную порчу российского паспорта.
В настоящее время штраф по соответствующей статье КоАП составляет от 100 до 300 рублей. Толстой предложил повысить его минимум до тысячи рублей. В случае публичной демонстрации правонарушения установить наказание от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
В кабмине указали, что не было предоставлено данных о «распространённости и росте количества соответствующих правонарушений». Кроме того, в отзыве говорится о существующей в КоАП статье о возбуждение ненависти либо вражды, по которой могут быть квалифицированы умышленная порча или уничтожение паспорта РФ.
Ранее в СМИ появилась информация, что основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru