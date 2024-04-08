Правительство не поддержало повышение штрафа за умышленную порчу паспорта РФ

Автором инициативы является вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который предложил ужесточить действующее наказание за умышленную порчу российского паспорта.

В настоящее время штраф по соответствующей статье КоАП составляет от 100 до 300 рублей. Толстой предложил повысить его минимум до тысячи рублей. В случае публичной демонстрации правонарушения установить наказание от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

В кабмине указали, что не было предоставлено данных о «распространённости и росте количества соответствующих правонарушений». Кроме того, в отзыве говорится о существующей в КоАП статье о возбуждение ненависти либо вражды, по которой могут быть квалифицированы умышленная порча или уничтожение паспорта РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

