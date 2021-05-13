Правительство направит 1 млрд рублей на поддержку туроператоров

Он отметил, что из-за вспышек коронавирусной инфекции из Турции и Танзании было вывезено свыше 50 тысяч россиян.

Ранее Авиакомпания S7 и холдинг «Новапорт», в который входит 22 аэропорта, пожаловались в Минтранс на неравномерность распределения международных пассажирских рейсов.

