Правительство направит 1 млрд рублей на поддержку туроператоров
13 мая 202112:44
Правительство направит около 1 миллиарда рублей на поддержку туроператоров, вывозивших россиян из Турции и Танзании. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что из-за вспышек коронавирусной инфекции из Турции и Танзании было вывезено свыше 50 тысяч россиян.
Ранее Авиакомпания S7 и холдинг «Новапорт», в который входит 22 аэропорта, пожаловались в Минтранс на неравномерность распределения международных пассажирских рейсов.
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13 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru