Правительство направит 1 млрд рублей на поддержку туроператоров

Правительство направит около 1 миллиарда рублей на поддержку туроператоров, вывозивших россиян из Турции и Танзании. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

СМИ: S7 и региональные аэропорты возмутились монополизацией при международных рейсах

Он отметил, что из-за вспышек коронавирусной инфекции из Турции и Танзании было вывезено свыше 50 тысяч россиян.

Ранее Авиакомпания S7 и холдинг «Новапорт», в который входит 22 аэропорта, пожаловались в Минтранс на неравномерность распределения международных пассажирских рейсов.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
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