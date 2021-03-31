Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»

В департаменте подчеркнули, что вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ним будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять департамент культурного наследия Москвы.

«Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием «Елисеевского» не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет», - добавили в ведомстве.

Магазин "Елисеевский" открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году, сразу же стал центром общественного внимания за роскошные интерьеры, экзотические продовольственные товары и редкие вина. С 1920-х годов получил наименование Гастроном № 1. В советское время считался самым знаменитым гастрономом в СССР как за местоположение, так и благодаря нехарактерно широкому товарному ассортименту. В 1992 году гастроном приватизировали, акции передали трудовому коллективу, и, несмотря на невысокие коммерческие результаты, в отличие от большинства продовольственных магазинов центра Москвы, магазин сохранил профиль. В 2003 году гастроном на оставшейся части площадей реставрирован и переформатирован в универсам, с 2005 года розничным оператором магазина является торговая сеть «Алые паруса».

