Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»
Город намерен сохранить для москвичей и гостей столицы легендарный магазин-гастроном «Елисеевский», так как этот уникальный объект является одним из символов и визитной карточкой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.
«Помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена», - сообщили в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ним будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять департамент культурного наследия Москвы.
«Сегодняшняя ситуация с возможным закрытием «Елисеевского» не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями. Город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет», - добавили в ведомстве.
Магазин "Елисеевский" открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году, сразу же стал центром общественного внимания за роскошные интерьеры, экзотические продовольственные товары и редкие вина. С 1920-х годов получил наименование Гастроном № 1. В советское время считался самым знаменитым гастрономом в СССР как за местоположение, так и благодаря нехарактерно широкому товарному ассортименту. В 1992 году гастроном приватизировали, акции передали трудовому коллективу, и, несмотря на невысокие коммерческие результаты, в отличие от большинства продовольственных магазинов центра Москвы, магазин сохранил профиль. В 2003 году гастроном на оставшейся части площадей реставрирован и переформатирован в универсам, с 2005 года розничным оператором магазина является торговая сеть «Алые паруса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Мурашко заявил об ускорении поставок вакцины от COVID-19 в регионы
- Молодежная команда РФ проиграла Дании и выбыла из чемпионата Европы
- Правительство Москвы намерено сохранить «Елисеевский»
- Франция расширила территорию ограничений из-за COVID-19
- УФСИН по Владимирской области опровергло жалобы Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru