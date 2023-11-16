Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 19242 рублей в месяц
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон об увеличении минимального размера заработной платы в России на 18,5%, сообщает ТАСС.
После одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ Владимиром Путиным МРОТ будет составлять 19242 рублей. Предполагается, что закон вступит в законную силу с 1 января 2024 года. В настоящее время МРОТ равняется 16242 рублям.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение защитит граждан и повысит их реальные доходы. Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что увеличить минимальный размер поручил президент РФ Владимир Путин, с целью повысить зарплаты 4,8 млн человек.
Ранее Госдума отменила в 2024 году индексацию зарплат госслужащих, кроме силовиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru