Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 19242 рублей в месяц

После одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ Владимиром Путиным МРОТ будет составлять 19242 рублей. Предполагается, что закон вступит в законную силу с 1 января 2024 года. В настоящее время МРОТ равняется 16242 рублям.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение защитит граждан и повысит их реальные доходы. Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что увеличить минимальный размер поручил президент РФ Владимир Путин, с целью повысить зарплаты 4,8 млн человек.

Ранее Госдума отменила в 2024 году индексацию зарплат госслужащих, кроме силовиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

