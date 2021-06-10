Правилам дорожного движения предложили учить с первого класса школы
Специальный курс для изучения правил дорожного необходимо включить в школьную программу уже с первого класса, поскольку изучение ПДД необходимо начинать как можно раньше. Так считает президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.
Он отметил, что уже в 10 – 11 лет дети пробуют вставать на электросамокаты и кататься на них. При этом скорость на этих видах транспортного средства может достигать 60-70 километров в час. По словам эксперта, правила дорожного движения сейчас входят в курс Основ безопасности жизнедеятельности, однако непосредственно этой теме посвящено всего 16 часов. Кроме того, Лобарев выразил сомнение, что все учителя компетентны в данном вопросе.
«Говорят, например, что можно идти на зелёный свет, и даже не упоминают, что сперва необходимо проанализировать дорожную ситуацию, учитывая время года и тормозной путь разного автотранспорта. А ведь каждый день на дорогах России гибнет два ребёнка», - отметил эксперт в эфире «Радио 1».
Сергей Лобарев добавил, что если решение о глубоком изучении ПДД будет принято на государственном уровне, автошколы сумеют обеспечить учебные заведения квалифицированными преподавателями. По мнению главы Гильдии автошкол, такой подход поможет повысить уровень безопасности на трассах, в том числе благодаря появлению более осведомлённых о правилах движения водителей.
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