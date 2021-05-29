Правила выдачи загранпаспортов в России изменят с 30 мая

Некоторые правила выдачи заграничных паспортов в России изменят с 30 мая в соответствии с приказом МВД РФ, пишет «Парламентская газета».

Нововведения касаются выдачи документа: получить загранпаспорт могут граждане РФ, проживающие на территории страны или за рубежом, однако живущим за границей россиянам придется приехать в Россию.

Сроки выдачи загранпаспорта остались прежними. По месту прописки документ выдадут в течение месяца с момента подачи заявления, по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Также изменения касаются правил уплаты госпошлины за утраченный или пришедший в негодность паспорт. От платежа освобождаются граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Другим категориям россиян придется заплатить две тысячи рублей за восстановление загранпаспорта старого образца и пять тысяч — за документ нового типа.

