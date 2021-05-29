Правила выдачи загранпаспортов в России изменят с 30 мая
Некоторые правила выдачи заграничных паспортов в России изменят с 30 мая в соответствии с приказом МВД РФ, пишет «Парламентская газета».
Нововведения касаются выдачи документа: получить загранпаспорт могут граждане РФ, проживающие на территории страны или за рубежом, однако живущим за границей россиянам придется приехать в Россию.
Сроки выдачи загранпаспорта остались прежними. По месту прописки документ выдадут в течение месяца с момента подачи заявления, по месту пребывания — в течение трех месяцев.
Также изменения касаются правил уплаты госпошлины за утраченный или пришедший в негодность паспорт. От платежа освобождаются граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Другим категориям россиян придется заплатить две тысячи рублей за восстановление загранпаспорта старого образца и пять тысяч — за документ нового типа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Россияне смогут увидеть редкое солнечное затмение
- Правила выдачи загранпаспортов в России изменят с 30 мая
- СМИ: Великобритания и США расследуют версию появления коронавируса из лаборатории
- Россиянам напомнили о предстоящих июньских выходных
- На Украине обеспокоились сближением России с Белоруссией
- На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,6
- В Канаде политик справил нужду во время онлайн-заседания парламента
- Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и такси в Зеленограде
- Военный эксперт предупредил об угрозе из-за развала ядерного комплекса США
- Новый вокзал «Восточный» откроется в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru