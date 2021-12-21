Правила въезда для туристов серьезно ужесточили в Таиланде

Регистрация путешественников, желающих въехать в Таиланд по программам «Песочница» (за исключением Пхукета) и Test&Go, закрывается с 22 января 2022 года. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на премьер-министра Праюта Чан-оча.

При этом путешественники, которые уже получили разрешение на въезд в страну по этим программам, могут посетить ее до 10 января. Иностранцы, которые уже зарегистрировались, но еще не получили QR-код Thai Pass, все еще могут попасть на отдых.