Правила въезда для туристов серьезно ужесточили в Таиланде
Регистрация путешественников, желающих въехать в Таиланд по программам «Песочница» (за исключением Пхукета) и Test&Go, закрывается с 22 января 2022 года. Об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на премьер-министра Праюта Чан-оча.
При этом путешественники, которые уже получили разрешение на въезд в страну по этим программам, могут посетить ее до 10 января. Иностранцы, которые уже зарегистрировались, но еще не получили QR-код Thai Pass, все еще могут попасть на отдых.
Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул почеркнул, что туристы, успевшие оформить документы, на седьмой день пребывания в Таиланде должны будут пройти второе ПЦР-тестирование. К тому же, в страну смогут въехать те, кто согласится сидеть на карантине.
Отмечается, что, возможно, правила будут пересмотрены после праздников 4 января.
В Таиланде у путешественников, въезжающих в страну, было зарегистрировано более 60 подтвержденных случаев заболевания штаммом «Омикрон». Сообщается об одном заражении и внутри Королевства.
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