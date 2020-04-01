Правила техосмотра изменились в России
В России освободили от обязательного техосмотра автомобили младше четырех лет. Такое положение вошло в принятый Госдумой 31 марта закон о расширении полномочий правительства.
Раньше проходить осмотр обязывали легковые машины всех классов, грузовые автомобили массой до 3,5 тонны, а также мотоциклы и другие мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы уже после трех лет, сообщает Ura.ru.
Кроме того, внесены изменения в федеральный закон о техосмотре. Теперь автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить проверку каждые два года, старше десяти — каждый год, отмечает «Свободная пресса».
Ежегодно проходят техосмотр и автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет.
Накануне сообщалось, что Госдума решила перенести с июня 2020 года на март 2021 года вступление в силу закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время технического осмотра.
Автоэксперт Олег Осипов в беседе НСН отметил, что эти поправки носят чисто косметический принцип и не решают проблем безопасности на дорогах.
«Они просто делают это новое положение о техосмотре чуть менее возмутительным. В принципе, все, что происходит с техосмотром, находится по ту сторону добра и зла – наблюдение за наблюдателями и так далее. С моей точки зрения, к безопасности на дорогах это никакого отношения не имеет. Потому что эта система не продумана. Элементарно было бы присмотреться, как это происходит в развитых странах и по этому образу и подобию выстроить систему», - сказал Осипов.
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