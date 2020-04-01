Правила техосмотра изменились в России

Кроме того, внесены изменения в федеральный закон о техосмотре. Теперь автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить проверку каждые два года, старше десяти — каждый год, отмечает «Свободная пресса».

Ежегодно проходят техосмотр и автобусы, такси и грузовики не старше пяти лет.

Накануне сообщалось, что Госдума решила перенести с июня 2020 года на март 2021 года вступление в силу закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время технического осмотра.

Автоэксперт Олег Осипов в беседе НСН отметил, что эти поправки носят чисто косметический принцип и не решают проблем безопасности на дорогах.

«Они просто делают это новое положение о техосмотре чуть менее возмутительным. В принципе, все, что происходит с техосмотром, находится по ту сторону добра и зла – наблюдение за наблюдателями и так далее. С моей точки зрения, к безопасности на дорогах это никакого отношения не имеет. Потому что эта система не продумана. Элементарно было бы присмотреться, как это происходит в развитых странах и по этому образу и подобию выстроить систему», - сказал Осипов.



