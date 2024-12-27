Мэр Москвы: Открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

На сегодня по проекту строительства 10 участка южного направления Московского скоростного диаметра уже проложено в общей сложности около 10 километров новых дорог. Кроме того, возведено четыре искусственных сооружения и два пешеходных перехода.

Собянин анонсировал открытие летом 2025 года еще 2,2 километров дорог, в том числе, участок, который в дальнейшем соединит МСД с трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

