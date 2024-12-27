Мэр Москвы: Открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

Дорога-связка открыт между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе. Об этом событии сообщил через соцсети мэр российской столицы Сергей Собянин.

Магистраль сделана полностью без светофоров. Она позволит улучшить транспортную доступность пяти районов Москвы с населением свыше 600 тысяч человек. Как пояснил градоначальник, станут ненужными перепробеги до 2,5 километров, таким образом, время в пути сократится в среднем на 23 минуты.

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На сегодня по проекту строительства 10 участка южного направления Московского скоростного диаметра уже проложено в общей сложности около 10 километров новых дорог. Кроме того, возведено четыре искусственных сооружения и два пешеходных перехода.

Собянин анонсировал открытие летом 2025 года еще 2,2 километров дорог, в том числе, участок, который в дальнейшем соединит МСД с трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:СобянинДорогаМосква

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