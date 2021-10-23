Экспертиза оружия в РФ станет обязательной при выдаче заключения о соответствии

Процедура экспертного исследования станет обязательной для выдачи МВД заключения о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям. Проект соответствующего постановления правительства разработало министерство внутренних дел.

Порядок предоставления государственной услуги по выдаче заключения о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям определяется статьями 3 и 4 Федерального закона «Об оружии».

Проектом постановления предлагает дополнить перечень, утвержденный постановлением кабинета министров от 6 мая 2011 года, новым пунктом.

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Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:ЭкспертизаМВДОружие
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