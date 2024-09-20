Праправнук Пушкина заявил, что умные украинцы против демонтажа памятника поэту

«Ужасное решение, очень плохо к нему отношусь. Я не понимаю, как можно мешать культуру и политику, спорт и политику», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Пушкин добавил, что у него есть друзья, которые проживают на Украине и выступают против переименования улиц и станций метро. Это умные люди, которые не играют «под носком Америки».

Ранее украинский парламент одобрил переименование для 327 городов и поселков. В решении Верховной Рады уточняется, что новые названия получат населенные пункты, наименование которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка, передает «Радиоточка НСН».

