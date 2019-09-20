Прапорщик распродал детали от компьютеров Академии ФСБ на 7 миллионов рублей

По словам Хайруллина, он отвечал за пропускной режим в Академии и имел ключи ко всем помещениям. В августе 2017 он начал разбирать компьютеры, поступившие в распоряжение учебного заведения и предназначенные для факультета иностранных языков. Вырученные деньги от продажи он тратил на семью и делал ставки в букмекерской канторе. Со временем он задумал вернуть украденное и даже взял кредит, но затея не удалась, отмечает Ura.ru. За год он разобрал около 500 компьютеров, общий ущерб составил 7,273 миллиона рублей.

Добавим, мужчина пришёл с повинной сам, чем способствовал смягчению приговора.

