Мужа укравшей миллионы кассирши обвинили во лжи

Марат Хайруллин, супруг кассирши, похитившей из банка 23 миллиона, утверждает, что проиграл эти деньги в азартные игры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН поставил под сомнение заявление мужа Хайруллиной о проигрыше денег и оценил это как попытку уйти от реального наказания.

«Муж кассирши лжёт и, скорее всего, спрятал деньги с целью потратить их на адвокатов. Психиатрический диагноз мы ему поставить не можем, потому что, согласно действующему в России римскому праву, разрешено всё, что не запрещено, а проигрывать деньги не запрещено. Но обращение к людям с просьбой собрать эту сумму, чтобы избавить жену от уголовного преследования, звучит абсолютно цинично и вопиюще нагло», – заявил психиатр.

Эксперт заметил, что реально деньги в России проиграть можно, потому что игорные зоны есть, но добавил, что в данном инциденте игорный бизнес вряд ли замешан.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс оценил широкую поддержку в соцсетях поступка самой кассирши как проявление психологии небогатых людей.

