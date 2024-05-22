Пранкеры Вован и Лексус вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину

Американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек в беседе с Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) заявил, что Украине придется отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО. Об этом российские пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.

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«Есть часть территорий нынешней Украины, где в основном проживают русскоязычные люди. И эта территория не будет оставаться в составе Украины», — заявил Браунбек.

В разговоре с пранкерами он также сообщил, что американская помощь Украине идет медленно, поскольку попытки Владимира Зеленского уничтожить в стране каноническую православную церковь вызывают недовольство у ряда республиканцев. Среди прочего, Браунбек рекомендовал президенту Украины не преследовать открыто верующих, чтобы «не давать Москве переговорного преимущества».

Ранее писатель Михаил Веллер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что для соседей России было бы спокойнее, если бы страна разделилась на части, напоминает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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