Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ФРС США от имени Зеленского
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом. Общение велось от имени украинского лидера Владимира Зеленского. Видео с розыгрышем размещено на Rutube.
Пауэлл рассказал пранкерам о проблемах в американской экономике, в частности, на отсутствие средств на дополнительные расходы. Он также признал, что санкции против России не сработали в полной мере, и отметил, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина умна, и хорошо справляется со своей работой,
Глава регулятора также добавил, что ограничения в отношении Москвы сработали не так, как планировал Запад. По его словам, санкции были введены практически во всех отраслях, но Россия «снова делает все возможное, чтобы их избежать».
Ранее бизнесмен Илон Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса Олланду, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru