Пранкер Вован назвал старыми фейками сообщения о розыгрыше Галкина

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) из дуэта «Вован и Лексус» опроверг сообщения о якобы имевшем место розыгрыше шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале разместил публикацию о том, что Вован и Лексус якобы разыграли Галкина, и тот перевел 3 млн рублей на «поддержку войны в Ливане».

«Эти фейки были еще год назад», — рассказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что вся информация доступна только в социальных сетях пранкеров.

Между тем Вован и Лексус разыграли бывшего главу ЦРУ, экс-госсекретаря США Майка Помпео.

