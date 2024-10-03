Пранкер Вован назвал старыми фейками сообщения о розыгрыше Галкина
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) из дуэта «Вован и Лексус» опроверг сообщения о якобы имевшем место розыгрыше шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале разместил публикацию о том, что Вован и Лексус якобы разыграли Галкина, и тот перевел 3 млн рублей на «поддержку войны в Ливане».
«Эти фейки были еще год назад», — рассказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что вся информация доступна только в социальных сетях пранкеров.
Между тем Вован и Лексус разыграли бывшего главу ЦРУ, экс-госсекретаря США Майка Помпео.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru