Помпео заявил пранкерам, что Россию нужно вернуть в европейскую экономику
Бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), что Россию нужно вернуть к европейской экономической модели. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале пранкеров.
По его словам, возможное вступление Украины в Евросоюз может стать сигналом для Москвы, которая также задумается о «западной» модели. Он отметил, что США нужно убеждать Москву в том, что не нужно «выбирать Китай».
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину.Они позвонили европейскому политику от лица экс-президента Украины Петра Порошенко и спросили у него, готова ли Варшава помочь Киеву. Глава польского МИД ответил, что премьер-министр Польши не хотел бы этого делать.
Кроме того, он высказался против роста числа украинских беженцев в Европе. Также Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом не сдержал смех, говоря о подрыве российских трубопроводов «Северные потоки», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru