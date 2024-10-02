Помпео заявил пранкерам, что Россию нужно вернуть в европейскую экономику

Бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), что Россию нужно вернуть к европейской экономической модели. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале пранкеров.

По его словам, возможное вступление Украины в Евросоюз может стать сигналом для Москвы, которая также задумается о «западной» модели. Он отметил, что США нужно убеждать Москву в том, что не нужно «выбирать Китай».