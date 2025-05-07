В Госдуме назвали условия индексации пенсий три раза в год

По словам Нилова, стоит задача прописать механизм, который сможет включить в себя все категории пенсионеров. Кроме того, ключевой вопрос заключается в источнике финансирования новшества, подчеркнул народный избранник. При этом он подчеркнул, что поддерживает повышение уровня пенсионного обеспечения на фоне инфляции.

Ранее в нижней палате парламента предложили индексировать заработную плату раз в квартал на уровень роста цен. Причем такое условие предлагается сделать обязательным для всех работодателей, а не только бюджетных предприятий и учреждений.

