Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантина

Телеведущий Владимир Познер оштрафован МВД Грузии за нарушение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в грузинском ведомстве.

Накануне в Тбилиси были организованы протесты из-за визита Познера, который приехал в столицу Грузии, чтобы отметить свой день рождения. Протестующие заявили, что тележурналист должен покинуть страну из-за того, что он не признает территориальную целостность страны.

Познер сообщил, что находится в безопасности

Они окружили отель, где остановился Познер с друзьями, и закидали здание яйцами. В результате журналист вынужден был покинуть Грузию, выезжать из гостиницы ему пришлось под охраной полиции, передает RT.

В Грузии на данный момент действуют коронавирусные ограничения, в том числе запрет на проведение многолюдных мероприятий, включая застолья, юбилеи и свадьбы. В стране также введен комендантский час, за нарушение которого взыскивается штраф в размере 2 тысяч лари (около 600 долларов).

В МВД Грузии сообщили, что полиция оштрафовала 32 человека за нарушение правил изоляции и карантина. В их числе и Владимир Познер. По данным ведомства, прибывшие в страну 9 человек из 41 карантинных норм не нарушали.

Владимиру Познеру 1 апреля исполняется 87 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафГрузияВладимир Познер
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