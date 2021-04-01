Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантина

Они окружили отель, где остановился Познер с друзьями, и закидали здание яйцами. В результате журналист вынужден был покинуть Грузию, выезжать из гостиницы ему пришлось под охраной полиции, передает RT.

В Грузии на данный момент действуют коронавирусные ограничения, в том числе запрет на проведение многолюдных мероприятий, включая застолья, юбилеи и свадьбы. В стране также введен комендантский час, за нарушение которого взыскивается штраф в размере 2 тысяч лари (около 600 долларов).

В МВД Грузии сообщили, что полиция оштрафовала 32 человека за нарушение правил изоляции и карантина. В их числе и Владимир Познер. По данным ведомства, прибывшие в страну 9 человек из 41 карантинных норм не нарушали.

Владимиру Познеру 1 апреля исполняется 87 лет.

