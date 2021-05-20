Познер заявил, что Россией управляют люди со старыми мозгами
Телеведущий Владимир Познер, выступая перед участниками марафона «Новое знание», заявил, что хотел бы увидеть значительную смену руководящего состава России в ближайшие 10 лет, сообщает Ura.ru.
По его мнению, главная проблема российских властей - это люди со «старыми мозгами».
Познер считает, что когда из руководства уйдут люди «ходившие в советскую школу», страна будет сильно меняться и станет более открытой, либеральной и демократичной.
«Это проблема серьёзная, эти люди были сформированы обществом, которого больше нет. Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», - резюмировал телеведущий
Ранее организаторы трёхдневного марафона «Новое знание» заявили, что в первый день онлайн-трансляции число просмотров превысило пять миллионов, а перед участниками, кроме Познера, выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести»
- В США гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы
- Познер заявил, что Россией управляют люди со старыми мозгами
- Более 5 млн просмотров набрала трансляция первого дня марафона «Новое Знание»
- СМИ сообщили о намерении Израиля остановить операцию в Газе
- МИД Украины: На встрече Путина с Зеленским должны обсуждаться Крым и Донбасс
- Стало известно число пользователей Рунета
- Глава Минэнерго опроверг сбои в работе энергомоста в Крым
- В Киеве решили не относить русских к коренным народам Украины
- СМИ: В Димитровграде в квартире взорвалась граната
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru