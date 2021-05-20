Познер заявил, что Россией управляют люди со старыми мозгами

Телеведущий Владимир Познер, выступая перед участниками марафона «Новое знание», заявил, что хотел бы увидеть значительную смену руководящего состава России в ближайшие 10 лет, сообщает Ura.ru.

По его мнению, главная проблема российских властей - это люди со «старыми мозгами».

Познер считает, что когда из руководства уйдут люди «ходившие в советскую школу», страна будет сильно меняться и станет более открытой, либеральной и демократичной.

«Это проблема серьёзная, эти люди были сформированы обществом, которого больше нет. Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», - резюмировал телеведущий

Ранее организаторы трёхдневного марафона «Новое знание» заявили, что в первый день онлайн-трансляции число просмотров превысило пять миллионов, а перед участниками, кроме Познера, выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов и другие.

