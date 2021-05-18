Познер выступил за замену моратория на смертную казнь законом
Владимир Познер выступил за отмену моратория на смертную казнь и за принятие соответствующего закона. Об этом телеведущий рассказал в эфире «Первого канала».
Познер заявил о желании отменить смертную казнь законом, а не мораторием. Юридически мораторий не отменяет смертную казнь, а лишь запрещает ее применять.
Активное обсуждение возвращения смертной казни началось после нападения на гимназию №175 в Казани 11 мая, отметил телеведущий. Познер посчитал, что людей, которые совершают такие преступления, не остановит смертная казнь, сообщает ТК «360».
Познер подчеркнул, что казнь пусть даже виновного человека делает других людей убийцами, пишет «Свободная пресса». Он также отметил, что пожизненное заключение является самым тяжелым наказанием.
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