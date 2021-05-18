Познер выступил за замену моратория на смертную казнь законом

Владимир Познер выступил за отмену моратория на смертную казнь и за принятие соответствующего закона. Об этом телеведущий рассказал в эфире «Первого канала».

Познер заявил о желании отменить смертную казнь законом, а не мораторием. Юридически мораторий не отменяет смертную казнь, а лишь запрещает ее применять.