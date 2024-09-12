Познер рассказал о предложениях по работе на Запад

По его словам, основным условием такой работы было осуждение российского президента Владимира Путина и его политики.

«Это же не журналистика, это совсем другое», - заметил Познер.

При этом, как отметил журналист, подобные предложения о работе на Запад поступали к нему из нескольких стран.

«Я сказал: спасибо большое, я — нет», — подчеркнул телеведущий.

Ранее историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

