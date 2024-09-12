Познер рассказал о предложениях по работе на Запад
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не принял предложения по работе на Западе после начала спецоперации в интервью Forbes.
По его словам, основным условием такой работы было осуждение российского президента Владимира Путина и его политики.
«Это же не журналистика, это совсем другое», - заметил Познер.
При этом, как отметил журналист, подобные предложения о работе на Запад поступали к нему из нескольких стран.
«Я сказал: спасибо большое, я — нет», — подчеркнул телеведущий.
Ранее историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России кадровый голод острее ощущается в строительстве, транспорте и сфере услуг
- МИД России заявило о создании «концлагерей» ВСУ в Курской области
- МВД РФ объявило в розыск журналистов CNN, RAI и DW
- Суд отправил в СИЗО главу Долгопрудного Юдина
- Правоохранители задержали мэра города Долгопрудного
- Познер рассказал о предложениях по работе на Запад
- The Beatles анонсировали новый бокс-сет в честь 60-летия битломании
- Гладков сообщил об атаке ВСУ на еще три населенных пункта в Белгородской области
- Артем Дзюба официально стал игроком «Акрона»
- Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru