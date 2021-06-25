Познер рассказал, что проведет отпуск не в России

Российский телеведущий рассказал, что обычно проводит свой отпуск за рубежом, и в этом году не намерен делать исключений, сообщает News.ru.

По его словам, это вообще довольно личная тема, поэтому о своих планах на отпуск телеведущий не рассказал.

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Познер подчеркнул, что для него идеальный отпуск – это отдых, во время которого чувствуешь себя хорошо.

Ранее Владимир Познер объяснил, почему важно строго контролировать проведение обязательной вакцинации от COVID-19 в России, а также высказался в поддержку мер по созданию COVID-free ресторанов. Познер отметил, что аналогичный опыт других стран, в частности, Израиля, доказал эффективность мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтпускВладимир Познер
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