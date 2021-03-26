Познер заявил, что Запад повлиял на взгляды Путина
Запад оказал существенное влияние на взгляды президента России Владимира Путина, заявил телеведущий Владимир Познер в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я считаю, что тот Путин, который сегодня имеется — это результат определенных действий Запада. В том смысле, что, когда он явно дал понять, что "мы хотим быть с вами", ему дали понять, что "нет, мы вас не хотим"», — цитирует журналиста Ura.ru.
Кроме того, Познер заявил, что опасается радикализации отношений с Западом и «поворота в сторону Востока».
По мнению журналиста, глава государства подозревает, что западные страны стремятся навредить России, из-за чего в стране появляется «поток репрессивных законов».
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