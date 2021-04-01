Познер прокомментировал протесты в Грузии из-за своего приезда

Журналист Владимир Познер прокомментировал протесты в Грузии, возникшие из-за его поездки в Тбилиси. Сообщение опубликовано на сайте «Познер Online».

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По словам журналиста, устроившие протесты люди «не стоят внимания», поэтому он продолжит хранить молчание по этому поводу. Ранее Познер отказывался от комментария при запросе любого СМИ.

Протесты в Грузии начались из-за прилета Познера, приехавшего в страну отметить свой 87 день рождения. В итоге телеведущий раньше намеченного срока вылетел из Тбилиси чартерным рейсом.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ГрузияВладимир Познер
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