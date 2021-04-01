Познер прокомментировал протесты в Грузии из-за своего приезда
Журналист Владимир Познер прокомментировал протесты в Грузии, возникшие из-за его поездки в Тбилиси. Сообщение опубликовано на сайте «Познер Online».
По словам журналиста, устроившие протесты люди «не стоят внимания», поэтому он продолжит хранить молчание по этому поводу. Ранее Познер отказывался от комментария при запросе любого СМИ.
Протесты в Грузии начались из-за прилета Познера, приехавшего в страну отметить свой 87 день рождения. В итоге телеведущий раньше намеченного срока вылетел из Тбилиси чартерным рейсом.
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