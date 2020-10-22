Познер признался, что не мог уснуть из-за смерти Сталина

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о бессонных ночах, которые случались в его жизни - несмотря на то, что он обычно хорошо спит и может заснуть где угодно, причем даже стоя.

Познер признался, что были ночи, которые «вызывали огромные переживания». Одна из них - когда в пять часов утра объявили, что умер советский лидер Иосиф Сталин, вспомнил телеведущий в эфире «Радио 1».

Ещё одну бессонную ночь ему пришлось пережить, когда его не приняли в Московский университет. Познер прошёл по конкурсу, но ему «шепнули», что у него «фамилия неподходящая и биография совсем плохая».

По словам журналиста, он тогда задавался вопросом: «Зачем мы сюда приехали вообще, что это за страна такая?».

Ранее Познер высказал мнение, что слухи об опускающемся в России «железном занавесе» - не более чем «страшилка».

