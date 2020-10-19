Познер ответил на вопрос о «железном занавесе» в России
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос об опускающемся в России «железном занавесе». По его мнению, власти страны не намерены запрещать россиянам свободно передвигаться по миру. Познер назвал подобные истории «страшилками».
«До пандемии россияне могли ездить куда хотят, в зависимости лишь от того, дают ли им визу консульства тех или иных стран или не дают. Российские власти не имели к этому никакого отношения, не они разрешали и не они запрещали», — говорится на сайте «Познер Online».
Познер подчеркнул, что граница закрывалась лишь во время пандемии коронавируса.
«Словом, никакого "железного занавеса" нет и, в чем я убежден, не предвидится», — уверен телеведущий.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границы России, сообщает РИА ФАН. Политик пояснил, что новая вспышка коронавируса в России произошла именно из-за людей, которые ездили отдыхать за границу.
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