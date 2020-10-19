Познер ответил на вопрос о «железном занавесе» в России

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос об опускающемся в России «железном занавесе». По его мнению, власти страны не намерены запрещать россиянам свободно передвигаться по миру. Познер назвал подобные истории «страшилками».

«До пандемии россияне могли ездить куда хотят, в зависимости лишь от того, дают ли им визу консульства тех или иных стран или не дают. Российские власти не имели к этому никакого отношения, не они разрешали и не они запрещали», — говорится на сайте «Познер Online».