Познер ответил на вопрос о «железном занавесе» в России

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос об опускающемся в России «железном занавесе». По его мнению, власти страны не намерены запрещать россиянам свободно передвигаться по миру. Познер назвал подобные истории «страшилками».

«До пандемии россияне могли ездить куда хотят, в зависимости лишь от того, дают ли им визу консульства тех или иных стран или не дают. Российские власти не имели к этому никакого отношения, не они разрешали и не они запрещали», — говорится на сайте «Познер Online».

Познера удивила версия Кремля о причинах демографического кризиса в России

Познер подчеркнул, что граница закрывалась лишь во время пандемии коронавируса.

«Словом, никакого "железного занавеса" нет и, в чем я убежден, не предвидится», — уверен телеведущий.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить выезд за рубеж в туристических целях и наказать ответственных за открытие границы России, сообщает РИА ФАН. Политик пояснил, что новая вспышка коронавируса в России произошла именно из-за людей, которые ездили отдыхать за границу.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Владимир Познер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры