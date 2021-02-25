Познер: Православие - трагедия для России

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал христианскую религию.

Он назвал православие её худшим направлением. Как считает Познер, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые её исповедуют.

«С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — отметил журналист в программе «Церковь. Критика» на YouTube.