Познер: Православие - трагедия для России
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал христианскую религию.
Он назвал православие её худшим направлением. Как считает Познер, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые её исповедуют.
«С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — отметил журналист в программе «Церковь. Критика» на YouTube.
Как считает телеведущий, именно с выбором религии связаны проблемы в России. По этой причине принятие православия он считает «одной из величайших трагедий для России».
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН назвал «довольно позорным» призыв режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против России.
Михалков заявил, что благодаря лишению гражданства «инакомыслящие избегут тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Познер: Православие - трагедия для России
- Мадуро поставил ЕС перед ультиматумом
- Юрист: квартиры можно лишиться сразу после покупки
- Берлин не комментирует выход компаний из «Северного потока — 2»
- Пушков объяснил, почему страны Запада не могут отменить антироссийские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru