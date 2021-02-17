Познер обвинил Клинтона в «железном занавесе» над Россией
Журналист и телеведущий в эфире НСН заявил, что Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада еще со времен Билла Клинтона.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН высказал мнение, что это не Россия отгораживается от Запада, а Запад не хочет иметь дел с Россией, причем ещё со времён президента США Билла Клинтона (1993- 2001 годы).
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики. О санкциях против России и российского проекта «Северный поток-2» неоднократно заявляли в США.
«На мой взгляд, Россия подвергается несправедливой дискриминации со стороны Запада. Причем это происходит давно, со времен второго срока Билла Клинтона. В конечном итоге Россия реагирует таким образом, поскольку Запад явно дает ей понять, что не хочет иметь с ней дело. Поэтому если и будет опускаться занавес, то не со стороны России», - заявил Познер НСН.
Между тем, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что Евросоюз не оценил «уступки», на которые шла Россия в последние годы. По его словам, европейские коллеги сами подталкивают Россию к сотрудничеству с Китаем, а заявление Лаврова должно стать серьезным предупреждением для Запада.
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