Познер обвинил Клинтона в «железном занавесе» над Россией

Журналист и телеведущий Владимир Познер в эфире НСН высказал мнение, что это не Россия отгораживается от Запада, а Запад не хочет иметь дел с Россией, причем ещё со времён президента США Билла Клинтона (1993- 2001 годы).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики. О санкциях против России и российского проекта «Северный поток-2» неоднократно заявляли в США.