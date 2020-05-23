Познер поставил точку в конфликте с Михалковым

При этом Познер считает, что Михалков манипулирует сознанием зрителей.

«Вы говорите, что у Вас нет иной цели, как задавать вопросы, чтобы люди задумывались. На самом деле, Никита Сергеевич, все эти «вопросы» (ставлю кавычки, потому что они по сути таковыми не являются, они на самом деле являются ответами, ответами, отражающими Вашу точку зрения) задаются, чтобы наталкивать зрителя «задуматься» совершенно определенным образом», - написал телеакадемик.

Он также порадовался, что кинорежиссер сумел испытать оскорбительные и мерзкие чувства, которые возникают, когда творческий человек испытывает на себе цензуру. Михалков сообщил Познеру, что для выхода фильма «Родня» на экраны ему пришлось выполнить 70 из 117 поправок, сделанных в Госкино.

Познер признал, что оппоненты, зная друг друга давно, не обладают встречной симпатией, и заявил, что не видит смысла в продолжении дискуссии.

«Позиции друг друга мы знаем. Они почти во всем полярны и потому не вижу необходимости их вновь друг другу разъяснять», — поставил точку в споре телеведущий.

О снятии повтора выпуска авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» его автор сообщил в тот же день, 2 мая, в специальном видеообращении.

