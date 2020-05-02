Программу Михалкова «Бесогон» сняли с эфира после цитирования Грефа. Видео
Последний выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которой был запланирован на сегодня и завтра на телеканале «Россия-24», снят с эфира. Об этом сообщил сам Михалков в специальном видеообращении.
Накануне выпуск под названием «У кого в кармане государство?» вышел поздно вечером. Сразу после этого, по словам режиссёра, руководство ВГТРК поставило его в известность, что ни в субботу, ни в воскресенье, как было изначально запланировано, повторов не будет.
В новом выпуске программы Никита Михалков рассуждал, как может измениться мир после пандемии коронавируса. Он также привёл фрагменты публичных выступлений главы Себрбанка Германа Грефа, который, в частности, сетовал, что доступность информации для всех затрудняет управление людьми путём манипулирования данными.
При этом Греф рассуждал о Каббале - религиозно-мистическом, оккультном и эзотерическом течении в иудаизме, применительно к принципам манипуляции обществом. В видео-обращении в связи со снятием программы Михалков посетовал, что в стране есть неприкасаемые личности, которых нельзя затрагивать в дискуссии.
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