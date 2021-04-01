Познер покинул Грузию после акции протеста
Телеведущий Владимир Познер улетел из Тбилиси после стихийного митинга возле гостиницы, где он остановился. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Накануне в грузинской столице произошли столкновения между правоохранительными органами и протестующими оппозиционерами. Митингующие требовали, чтобы Познер покинул Грузию. Недовольство оппозиции вызвала точка зрения телеведущего на «абхазский вопрос».
По данным телеканала «Рустави-2», Познер в сопровождении полиции уехал в аэропорт Тбилиси. Протестующие закидали яйцами автобус, в котором находился телеведущий, сообщает Ura.ru.
Познер 31 марта прилетел в грузинскую столицу, чтобы отметить свой день рождения. Вместе с телеведущим в Тбилиси прибыли пятьдесят его друзей и коллег, отмечает РИА ФАН. Как рассказал журналист в беседе с РИА Новости, он собирался возвращаться в Россию 3 апреля.
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