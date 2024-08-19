Познер назвал Донахью близким другом и выдающимся журналистом

По его словам, американский журналист никогда не шёл на компромисс со своими убеждениями, никогда не лгал и не уступал давлению, за что его в итоге отстранили от телевидения.

Также Познер подчеркнул, что именно у Донахью он научился искусству интервью, и благодаря американскому коллеге узнал, в чём заключается долг журналиста.

«Фил был моим близким другом... Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этим уникальным человеком», - заключил он.

Ранее стало известно, что американский телеведущий Фил Донахью, который вместе с Познером вёл телемосты между СССР и США, умер 18 августа в возрасте 88 лет, сообщает RT.

