Познер назвал Донахью близким другом и выдающимся журналистом

Фил Донахью был выдающимся журналистом, придумавшим жанр ток-шоу. Об этом в своём Telegram-канале заявил телеведущий Владимир Познер.

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По его словам, американский журналист никогда не шёл на компромисс со своими убеждениями, никогда не лгал и не уступал давлению, за что его в итоге отстранили от телевидения.

Также Познер подчеркнул, что именно у Донахью он научился искусству интервью, и благодаря американскому коллеге узнал, в чём заключается долг журналиста.

«Фил был моим близким другом... Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этим уникальным человеком», - заключил он.

Ранее стало известно, что американский телеведущий Фил Донахью, который вместе с Познером вёл телемосты между СССР и США, умер 18 августа в возрасте 88 лет, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Белинский Юрий
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