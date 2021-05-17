Познер и Цискаридзе примут участие в просветительском марафоне
Просветительский марафон «Новое Знание» пройдет с 20 по 22 мая. Мероприятие станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального уровня, сообщили НСН организаторы мероприятия.
Марафон состоится в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит желающим из любой точки мира принять участие в марафоне.
Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе более сотни дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Будут представлены актуальные достижения и современные технологии, реальные проекты и кейсы. Гости познакомятся с авторами этих достижений и историями их успеха.
Спикерами марафона «Новое знание» станут более 150 российских и зарубежных представителей. Среди них деятели науки и искусства, госуправленцы, топ-менеджеры ведущих компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Запланировано выступление в том числе кинорежиссера, сценариста и продюсера Тимура Бекмамбетова, руководителя Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, пианиста Дениса Мацуева и телеведущего Владимира Познера, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и мэра Москвы Сергея Собянина.
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