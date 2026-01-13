Пожизненно лишенный свободы экс-сенатор Арашуков получил ещё 10 лет колонии

Адвокат Дмитрий Трубников рассказал, что речь идёт об уголовном деле, которое было возбуждено по факту дачи взятки сотруднику колонии.

Отмечается, что гособвинение запрашивало для Арашукова 12 лет заключения и штраф в размере 420 млн рублей. Суд ограничился 10 годами лишения свободы и штрафом в 120 млн рублей.

Ранее адвокат Эльмар Ализаде заявил, что Арашуков неоднократно пытался добиться отправки на СВО, однако получил от Минобороны РФ отказ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

